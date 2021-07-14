Sazlık alandan 15 bin 400 kök kenevir çıktı

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ile yaptıkları aramada sazlık alanda Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Ele geçirilen 15 bin 400 kök Hint keneviri jandarma ekipleri tarafından sökülüp imha edildi. Kenevirleri sazlık alana eken şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

■ EMRE SAÇLI