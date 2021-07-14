  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Sazlık alandan 15 bin 400 kök kenevir çıktı

Sazlık alandan 15 bin 400 kök kenevir çıktı

Sazlık alandan 15 bin 400 kök kenevir çıktı

14.7.2021

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ile yaptıkları aramada sazlık alanda Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Ele geçirilen 15 bin 400 kök Hint keneviri jandarma ekipleri tarafından sökülüp imha edildi. Kenevirleri sazlık alana eken şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

■ EMRE SAÇLI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sazlık alandan 15 bin 400 kök kenevir çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.