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İzmir'den sonra Manisa'da da yasaklandı! Valilikten flaş karar

Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, diğer illerde olduğu gibi Manisa’da da Valilik kararıyla orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla, halkın, 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişinin yasaklandığını söyledi. Kurallara uymayanlar, ekipler tarafından uyarılarak, belirlenen mesire alanlarına yönlendiriliyor.

İzmir'den sonra Manisa'da da yasaklandı! Valilikten flaş karar
İHA

15.07.2021, 14:36 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021, 14:49

Manisa Valiliği'nce orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla, halkın, 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandığını anımsatan Manisa Orman İşletme Müdürü Özdemir, "Ormanda piknik ve mangalın yanı sıra yürüyüş yapmak da yasaklar arasında yer alıyor.

Havaların ısınmasıyla, olası orman yangınlarının önüne geçmek için başlatılan yasaklarla halk, Orman Bölge Müdürlüğü'nce belirlenen mesire alanlarına yönlendiriliyor. Manisa ormanlarında 14 piknik ve mesire alanı halka hizmete devam ediyor." dedi.

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