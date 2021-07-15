Makineye düşen işçinin feci ölümü

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti. Önceki gece meydana gelen kazada Oktay Yılmaz (32) bir başkasının yerine baktığı poşet parçalama makinesinin içine düştü. Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

■ SERKAN ÖZCAN