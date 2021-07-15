  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Makineye düşen işçinin feci ölümü

Makineye düşen işçinin feci ölümü

Makineye düşen işçinin feci ölümü

15.7.2021

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti. Önceki gece meydana gelen kazada Oktay Yılmaz (32) bir başkasının yerine baktığı poşet parçalama makinesinin içine düştü. Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

■ SERKAN ÖZCAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Makineye düşen işçinin feci ölümü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.