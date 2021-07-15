DENİZLİ Merkezefendi'de uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan plakasız kamyonetin sürücüsü Utku K. polis memuru Süleyman Ç'ye çarparak kaçtı. Kamyonetin bulunması için bölgede çalışma yapan ekipler, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kamyoneti bırakan sürücüyü ara sokaklarda kovalamaca sonucu yakaladı. Çeşitli suçlardan arandığı öğrenilen Utku K. gözaltına alınırken, aracı trafikten men edildi.
■ SEBAHATTİN ALP
Polise çarpan zanlı fazla kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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