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Haberler Manisa Polise çarpan zanlı fazla kaçamadı

Polise çarpan zanlı fazla kaçamadı

15.7.2021

DENİZLİ Merkezefendi'de uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan plakasız kamyonetin sürücüsü Utku K. polis memuru Süleyman Ç'ye çarparak kaçtı. Kamyonetin bulunması için bölgede çalışma yapan ekipler, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kamyoneti bırakan sürücüyü ara sokaklarda kovalamaca sonucu yakaladı. Çeşitli suçlardan arandığı öğrenilen Utku K. gözaltına alınırken, aracı trafikten men edildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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