Yusuf boğulurken herkes oradaydı

8 yaşındaki Yusuf Asaf Tiktaş, 7 Temmuz'da Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan özel bir havuza yüzmeye gitti. Su kaydırağından kayarak havuza giren Yusuf Asaf Tiktaş boğulurken, havuzun çevresinde bulunanlar uzun süre durumu fark etmedi.

Ailesinin ve çevredekilerin fark etmesi üzerine sudan çıkarılan Yusuf Asaf, ihbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Yoğun bakıma alınan Yusuf Asaf'ın dün beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenilirken, acı haberi alan anne Saime ve baba Engin Tiktaş büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan Yusuf Asaf'ın havuzdaki boğulma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, su kaydırağına çıkan Yusuf Asaf'ın kayarak havuza girdiği ve bir süre sonra boğulduğu anlar yer aldı. Bu sırada havuz içinde ve çevresinde bulunan diğer kişilerin Yusuf Asaf'ın boğulduğunu fark etmediği görüldü.

SERKAN ÖZCAN