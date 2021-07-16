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Haberler Manisa Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

16.7.2021

MANİSA'DA bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ve kalıp üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sonucu biri itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 kişi daha sonra hastaneye sevk edildi.

■ SERKAN ÖZCAN

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