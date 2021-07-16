  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da zeytinlikte kenevir operasyonu

Manisa'da zeytinlikte kenevir operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir ikametin bahçesi ve eklentilerindeki saksılar ile zeytinlik bahçesinde ekili 111 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'da zeytinlikte kenevir operasyonu
İHA

16.07.2021, 18:55

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, KOM, İstihbarat ve Adala Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında Gökçeköy Mahallesi'nde İ.T.'nin(36) yasa dışı kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Adli mercilerden alınan arama kararı sonrası, ekipler İ.T.'nin bahçesinde ve ikametinde arama yaptı. Drone destekli yapılan operasyonda zeytinlik bahçesinde boyları 10 santimetre ile 2 metre arasında değişen 87, ikametinde ise saksılarda ekili 24 kök olmak üzere toplam 111 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Bahçeden ve saksılardan sökülen kenevirler imha edilirken, İ.T.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da zeytinlikte kenevir operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.