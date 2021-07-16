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Haberler Manisa Yunanistan’ın ittiği 31 göçmen karaya çıkarıldı

Yunanistan’ın ittiği 31 göçmen karaya çıkarıldı

Yunanistan’ın ittiği 31 göçmen karaya çıkarıldı

16.7.2021

İZMİR'İN Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, karaya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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