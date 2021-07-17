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Haberler Manisa Bu araçtan yara almadan çıktılar!

Bu araçtan yara almadan çıktılar!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan dede ve 5 torunu yara almadan kurtuldu.

Bu araçtan yara almadan çıktılar!
İHA

17.07.2021, 23:33

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm kesiminden dönen Adem Tekin (51) yönetimindeki 45 AFT671 plakalı otomobil Girelli Mahallesi'nden Bahadır Mahallesi yönüne giderken Mehmetçikler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metre uçuruma uçtu.

Ağaçlara takılarak durabilen otomobilde bulunan Adem Tekin torunları Nazlı Tekin (14), Serdar Tekin (16), Sevinç Tekin (17), Emine Tekin (5) ve Eda Tekin (5) yara almadan kurtuldu. Saat 14.30 sıralarında üzüm kesme işinden dönen ailenin şans eseri yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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