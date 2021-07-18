8 yaşındaki Ali için seferber oldular

KALBİNDE kitle bulunan ve Ağustos ayı içerisinde ameliyatı gerçekleştirilecek olan 8 yaşındaki Ali Güler'in, 16 yaşındaki abisi tarafından CİMER'e yapılan ve Manisa Valiliği'ne yönlendirilen helikopterle uçma hayali gerçek oldu. Ali'nin doktorlarından helikopter ile uçuşunda sakınca bulunmadığına dair alınan rapor sonrasında Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, minik Ali'nin helikoptere binme hayalinin gerçekleştirilmesini istedi. Ali Güler ve ailesi, hayalinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, Cumhurbaşkanlığı'na, Manisa Valiliği'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na teşekkür etti.

■ NERMİN UÇTU