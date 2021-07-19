Gelinini öldüren kayınpeder canına kıydı

Gözü dönmüş kayınpeder ardından aynı silahla kendi kafasına sıkarak hayatına son verdi. Olay Hıdır Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce kocası cezaevine giren Gülcan Elmalı, 3 yaşındaki oğlu Aytekin Elmalı ile birlikte kayınpederi Aytekin Elmalı'nın evinde kalmaya başladı.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE ÖLDÜ

DÜN öğle saatlerinde Gülcan Elmalı ve kayınpederi Aytekin Elmalı arasında dedikodu yaptığı gerekçesiyle kavga başladı. Kavganın büyümesinin ardından kayınpeder evde bulunan av tüfeği ile önce gelini Gülcan Aytekin'i vurdu. Ardından gözü dönmüş kayınpeder aynı silahla kendi kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. Ağır yaralanan Gülcan Elmalı ise hastanede hayatını kaybetti.

SERKAN ÖZCAN