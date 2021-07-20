‘Bu sorun siyasi şovla çözülemez’

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hami Özer ile birlikte açıklamalarda bulunan Başkan Akın, "Bilgi eksikliği ve olayın muhataplarından görüş alınmadan yapılan bu açıklama eksik ve hatalıdır. Gediz'e zehir akıyor ifadesi Gediz havzasında büyümüş, orada balık tutmuş, yüzmeyi Gediz Nehri'nde öğrenmiş biri olarak benim asla izin vereceğim bir şey değildir. Bu sorun siyasi şovlarla çözülemez. Bu sorun ancak ortak akılla çözülebilir. Olayın muhataplarının görüşlerini almadan hareket eden herkese tepkimizi gösteririz. Bu sorunun en kolay çözümü herkesin kendi çöplüğünü temizlemesidir" dedi. OSB Başkanı Özer de atık su arıtma tesisi projesinin son aşamaya geldiğini kaydederek, "Gediz bizim hassas noktamız" dedi.

İLKER UYAR