Engelsiz aşk

HAYAT ARKADAŞI OLDU
Birbirlerini zor günlerde tanıyan ve bir an olsun yalnız bırakmayan ikilinin arkadaşlıkla başlayan aşkı, nikah masasında mutlu sona ulaştı. Mizgin, "Benim en büyük destekçim" dediği Ramazan'la hayatını birleştirdi.
Nermin UÇTU
Manisa'nın Soma ilçesinde henüz lise öğrencisiyken yolun karşısına geçmeye çalışırken tuğla yüklü TIR'ın altında kalarak iki bacağını kaybeden Mizgin Çaça ile Ramazan Katılmış'ın aşkı engel tanımadı.
HAYAT ARKADAŞI OLDU
Birbirlerini zor günlerde tanıyan ve bir an olsun yalnız bırakmayan ikilinin arkadaşlıkla başlayan aşkı, nikah masasında mutlu sona ulaştı. Mizgin, "Benim en büyük destekçim" dediği Ramazan'la hayatını birleştirdi.
Nermin UÇTU
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