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Haberler Manisa Engelsiz aşk

Engelsiz aşk

Manisa'nın Soma ilçesinde henüz lise öğrencisiyken yolun karşısına geçmeye çalışırken tuğla yüklü TIR'ın altında kalarak iki bacağını kaybeden Mizgin Çaça ile Ramazan Katılmış'ın aşkı engel tanımadı.

Engelsiz aşk

20.7.2021

HAYAT ARKADAŞI OLDU

Birbirlerini zor günlerde tanıyan ve bir an olsun yalnız bırakmayan ikilinin arkadaşlıkla başlayan aşkı, nikah masasında mutlu sona ulaştı. Mizgin, "Benim en büyük destekçim" dediği Ramazan'la hayatını birleştirdi.




Nermin UÇTU

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