Engelsiz aşk

HAYAT ARKADAŞI OLDU



Birbirlerini zor günlerde tanıyan ve bir an olsun yalnız bırakmayan ikilinin arkadaşlıkla başlayan aşkı, nikah masasında mutlu sona ulaştı. Mizgin, "Benim en büyük destekçim" dediği Ramazan'la hayatını birleştirdi.









Nermin UÇTU