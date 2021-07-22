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Manisalı muhtardan aşı kampanyası

Akçapınar muhtarı Ekrem Hayri Türk, aşı farkındalığı yaratmak için çekiliş düzenledi.

Manisalı muhtardan aşı kampanyası

22.7.2021

Manisa Turgutlu'ya bağlı Akçapınar Mahallesi'nin Muhtarı Ekrem Hayri Türk, korona virüse karşı aşılama sürecine destek vermek için ilginç bir yola başvurdu. Mahallesinde ailece aşı olanların katılabildiği bir çekiliş düzenleyen muhtar Türk, kazanan aileye kurbanlık hediye etti.

'KATKI SUNMAK İSTEDİM'
ÇEKİLİŞE tüm aile bireylerinin aşı olduğu her haneden 1 kişi katılabildi. Yaklaşık 100 kişinin isimlerinin yazılı olduğu kağıtlardan şanslı kişi çekilişle belirlendi. Etkinliği Kurban Bayramı öncesinde hane hane gezerek duyurduğunu belirten muhtar Türk, "Sağlıkla imtihan olduğumuz bu günlerde korona belasından kurtulabilmek için mutlaka aşı olmamızın gerekliliğinin farkına vardım. Bu farkındalığı da mahallemizde oluşturmak için bir kampanya başlattık. Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın başlattığı korona virüs aşı kampanyasında bizim de katkımız olsun istedim" dedi.

İLKER UYAR

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