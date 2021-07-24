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Haberler Manisa Manisa'da polise teslim olmak istemeyen şüpheli, evindeki eşyaları ateşe verdi

Manisa'da polise teslim olmak istemeyen şüpheli, evindeki eşyaları ateşe verdi

Son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında gözaltı kararı bulunan kişi, polise teslim olmamak için evinin mutfağındaki eşyaları ateşe verdi.

Manisa'da polise teslim olmak istemeyen şüpheli, evindeki eşyaları ateşe verdi
AA

24.07.2021, 09:04

Manisa'da polis ekipleri, bir suçtan aranan F.T'yi (30) gözaltına almak için evinin bulunduğu Şehitler Mahallesi'ndeki apartmana gitti.

Polise kapıyı açmayan F.T. evini yakmakla tehdit etti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bekçiler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiveniyle eve girdi.

Bekçileri evde gören F.T. mutfak eşyalarını ateşe verdi. Bekçiler F.T'yi yakalarken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mutfaktaki yangın söndürüldü.

Gözaltına alınan F.T. önce ambulansla hastaneye, ardından polis merkezine götürüldü.

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