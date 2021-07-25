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Haberler Manisa Behile’yi devlet sahiplendi

Behile’yi devlet sahiplendi

Behile’yi devlet sahiplendi

25.7.2021

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Behile H. (16) adlı genç kız, ailesi tarafından evlenmeye zorlanınca evlerinin bulunduğu apartmanın çatısına çıktı. İtfaiye ekipleri hava yastığı açarak güvenlik önlemi alırken, çatıya çıkan ikna ekibi genç kızı kararından vazgeçirmek için uzun süre dil döktü.

Genç kız "Ailem beni zorla evlendirecek. Beni buradan indirirseniz onlar kararından vazgeçmez. Kendimi atacağım" diyerek çatının kenarına yaklaştığı esnada bir polis memuru tarafından tutuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız, ailesine teslim edilmedi. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, genç kızın artık devlet korumasında olduğunu söyledi.

■ SERKAN ÖZCAN

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