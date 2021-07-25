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Sıcaktan bunalanlar Spil Dağı'nı tercih etti

Manisa'da, 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı, sıcak havadan kurtulmak ve Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin tercihi oldu. Özellikle kent merkezi ve İzmir'den gelen ziyaretçiler, mangal yakıp piknik yaptı, hamaklarda uyumanın keyfini çıkardı.

Sıcaktan bunalanlar Spil Dağı'nı tercih etti
DHA

25.07.2021, 11:58

Manisa'da, yılkı atları ve laleleriyle ünlü Spil Dağı Milli Parkı, Kurban Bayramı tatilinde ilgi gördü. Özellikle kent merkezi ve İzmir'den gelen vatandaşlar, Milli Park'a yoğun ilgi gösterdi. Kurban Bayramı tatili süresince günde ortalama 600 aracın girdiği Milli Park'ta, İzmir'den gelenlerin çoğunlukta olduğu görüldü.

Ziyaretçilerin kimileri mangal yaktı kimileri ise hamaklarda uyudu. Çadır kurarak, kamp yapan vatandaşların da bulunduğu Milli Park'ta, vatandaşlar serin havanın keyfini çıkardı.

İzmir'den ailesi ve torunlarıyla birlikte Spil Dağı'na gelen Memduh Çavdar (64), "Daha önce burayı çok övdüklerini duydum. Ben de merak ettim. Nasip oldu, bu bayram tatili vesilesiyle geldik. Hem mekan olarak hem de doğasından memnun kaldım. Her şeyiyle güzel. Bir gece burada kalmayı düşünüyorum" diye konuştu.



Ailesiyle birlikte gelen çocuklardan Ali Bakır (10) ise, "Ailemle birlikte buraya gezmeye geldik. Çok güzel havası var, tadını çıkarıyoruz" dedi.
Milli parkta çadır kurarak serin havanın keyfini süren Barış Can, "Bayram tatilini bir gün için burada değerlendirdik. Geldik çadırımızı kurduk. Mangalımızı yakacağız. Bizim için güzel etkinlik oldu. Havası güzel, serin. Şehir merkezinden buraya gelince rakım farkı nedeniyle havanın da temiz olduğu anlaşılıyor. Deniz kıyısındansa, bazen bu tarz yerlerde değerlendirilmeli. Manisa'nın en güzel zenginliklerinden biri de Spil Dağı'dır" ifadelerini kullandı.

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