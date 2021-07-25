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Haberler Manisa Teslim olmamak için evi ateşe verdi

Teslim olmamak için evi ateşe verdi

Teslim olmamak için evi ateşe verdi

25.7.2021

MANİSA'DA işlediği bir suçtan dolayı hakkında arama kararı olan F.T. (30), kendisini gözaltına almak için eve gelen polisleri evi yakmakla tehdit etti. Mutfaktaki eşyaları ateşe veren F.T. itfaiye ekiplerinin merdivenli aracıyla eve giren bekçi ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Mutfaktaki alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, zanlı önce hastaneye, ardından da polis merkezine götürüldü.

■ SERKAN ÖZCAN

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