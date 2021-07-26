Engelli torunu sayesinde 80 yaşında yazar oldu

Manisa'da yaşayan 80 yaşındaki Nuran Güleşçi, yüzde 96 engelli olan 24 yaşındaki torunu Deniz Ünsal ile geçirdiği yaşamını "Yüreğimde Sonsuz Deniz' isimli kitapta topladı. Güleşçi, eğitimci kızı Nihal Ünsal'ın dünyaya getirdiği Serebral Palsili torunu Deniz Ünsal için her türlü olumsuz süreci pozitife çevirmeyi başardı. Fedakar anneanne, yüzme öğretmeni Şule Şenyoğurtçu Dalyan'ın da sayesiyle torununun birçok birincilik almasına da öncü oldu.

TORUNU İÇİN HARCAYACAK

Güleşçi, "Onlara güven verdiğinizde başaramayacakları şey yoktur. Kitaptan elde edeceğim gelirle Deniz'in hayatını daha renkli hale getirmeyi planlıyorum" dedi. Güleşçi, şimdi de kendi hayatını ele alacağı 'İşte benim hayatım' isimli kitabı yazacak.

CÜNEYT HASÇELİK