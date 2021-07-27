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Keziban Teyze feci şekilde can verdi

Son dakika... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Kezban Öğmen (72) yaşamını yitirdi. Sürücü Halil D. ise gözaltına alındı.

Keziban Teyze feci şekilde can verdi

27.07.2021, 12:58

Kaza, dün Aliveren Mahallesi'nde meydana geldi. Halil D., kullandığı 09 PM 630 plakalı otomobille önce aydınlatma direğine daha sonra yol kenarında yürüyen Kezban Öğmen'e çaptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Öğmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza yerindeki incelemenin ardından Öğmen'in cansız bedeni, Acıpayam Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazada yaralanmayan sürücü Halil D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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