Manisa'da iki aile birbirine girdi! Bıçak ve sopalı kavgada kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde Beşeylül Mahallesi Kuyucak Caddesi üzerinde iki aile arasında daha önceden var olan alacak verecek meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki aile de bıçak ve sopalarla kavga etmeye başladı. Çıkan kavgada aynı aileden D.P. (22), F.P. (32) ve Yusuf Polat (20) yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Karşı aileden de K.Y. (27), H.Y. (20) ve S.Y. (23) çeşitli yerlerinden sopa ve bıçak darbeleriyle hafif şekilde yaralanarak Özel Sarıkız Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kısa sürede büyüyen kavgaya Alaşehir polisi ve çevre ilçelerden gelen çevik kuvvet ekipleri müdahale ederek güvenliği sağladı. Ağır yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Polat durumunun ağırlaşması üzerine Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. 20 yaşındaki Yusuf Polat doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Alaşehir polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.