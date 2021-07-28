Bakan Yanık Manisalı Behile’nin sesi oldu

MANİSA'DA Şehzadeler ilçesinde zorla evlendirilmek istendiği için evlerinin çatısına çıkıp intihara kalkışan 16 yaşındaki Behile H'ye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sahip çıktı.

Behile'nin haberini paylaşan Bakan Yanık, erken yaşta ve zorla evliliklerin suç olduğunu hatırlatıp ailelere çağrı yaptı. Bakan Yanık, "Erken yaşta ve zorla evlilikler çocuklarımızın sosyal, fiziksel, bilişsel ve psikolojik gelişimi üzerinde yetişkinlik döneminde etkileri devam edebilecek ve onarılması güç yaralar açmaktadır" dedi.

■ NERMİN UÇTU