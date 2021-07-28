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Haberler Manisa Iki tasarımcı Türkiye’nin zirvesine tırmandı

Iki tasarımcı Türkiye’nin zirvesine tırmandı

Iki tasarımcı Türkiye’nin zirvesine tırmandı

28.7.2021

MANİSA'DA Vestel Şirketler Grubu'nda mekanik tasarım uzmanı olarak çalışan İbrahim Gürlekçi ve sistem tasarım uzmanı olan İlhan Gören, Türkiye'nin zirvesine çıktı. İki dağcı 15 ile 24 Temmuz tarihleri arasında 4 zirve tırmanışı gerçekleştirdi. İlk olarak Artos Dağı'nda 3 bin 537 metreye tırmanan ikili, ardından 2 bin 935 metrelik Nemrut Dağı'na çıktı. 4 bin 58 metrelik Süphan tırmanışından sonra ise Türkiye'nin en yüksek dağı olan 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar faaliyetlerini başarıyla tamamladı.

NERMİN UÇTU

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