Gölmarmara-Salihli kara yolu Hacıveliler Mahallesi mevkisinde, A.U. (30) idaresindeki 34 BOM 620 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Bariyerleri aşarak su tahliye kanalına devrilen otomobilde, sürücü A.U. ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.N.U. (27), S.Ö.Ş. (27), A.A.Ş. (29) ve F.B. (37), yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gölmarmara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Manisa'da su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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