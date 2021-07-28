Oltaya 70 kiloluk yayın balığı takıldı

MANİSA Salihli'nin Sindel Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan ve aynı zamanda amatör balıkçılık yapan 71 yaşındaki İbrahim Aktuğ, Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında bulunan Demirköprü Baraj Gölü'nde oltayla yaklaşık 2 metre boyunda 70 kiloluk yayın balığı yakaladı. Oltayla yakaladığı dev yayın balığını sudan karaya çıkarmayı başaran Aktuğ, dev balığı mahalle halkı ile yakınlarına dağıttı.

EMRE SAÇLI