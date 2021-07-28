Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, üzüm bağında uyuşturucu yetiştirildiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, İllik Mahallesi Ali Ağa mevkisinde üzüm bağı içerisinde asmalar arasına gizlenmiş 1924 kök Hint keneviri ve 5 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
Ekiplerce toplanan kenevirler, yakılarak imha edildi. Bölgede araştırma yapan jandarma, bağ sahibi M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Üzüm bağında 1924 kök Hint keneviri ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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