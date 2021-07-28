Haberler Manisa Üzüm bağında 1924 kök Hint keneviri ele geçirildi

Üzüm bağında 1924 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, üzüm bağı içerisinde 1924 kök Hint keneviri ve 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Bağ sahibi M.K.'yi yakalamak için ise çalışma başlatıldı.