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Haberler Manisa Hırsızlık için girdigi binada ölü bulundu

Hırsızlık için girdigi binada ölü bulundu

Hırsızlık için girdigi binada ölü bulundu

29.7.2021

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki bir apartmandan kötü koku yayılması üzerine, apartman sakinleri kokunun nedenini araştırmaya başladı. Yapılan kontrollerde, apartmanın havalandırma boşluğunda bir erkek cesedi bulundu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Mustafa Bayşeker'e (24) ait olduğu tespit edildi. Bayşeker'in binaya hırsızlık amacıyla girdiği düşünülüyor.

■ SERKAN ÖZCAN

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