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Haberler Manisa Husumetli aileler birbirine girdi

Husumetli aileler birbirine girdi

Husumetli aileler birbirine girdi

29.7.2021

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde önceki akşam iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle av tüfeği ve bıçakların da kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada, bıçaklanan Yusuf Polat (20), D.P. (22), F.P. (32) ve Y.P. (20) ile diğer aileden K.Y. (27), H.Y. (20) ve S.Y. de (23) sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı. Polat kaldırıldığı hastanede dün sabah yaşamını yitirdi. Olaya karışan S.Y, R.Y. (21) ve F.P. gözaltına alınırken K.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SERKAN ÖZCAN

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