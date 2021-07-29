Kuzen kavgası kanlı bitti: 2 ölü

İSTANBUL Eyüpsultan'da daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen teyze çocukları önceki gece sokak üzerinde karşılaştı. Kavga etmeye başlayan kuzenler birbirlerini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda Cahit Mumcu, kardeşi Cevdet Mumcu ve kuzenleri Ali Mumcu yaralandı. Mumcu kardeşler hastanede kurtarılamadı.

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