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Manisa'da duyarlı kahveciden aşı uyarısı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kahvehane işletmecisi Engin Türkol (42), kahvehanesinin pencere camlarına astığı levhalarla müşterilerine Covid-19 aşısı olmaları için uyarılarda bulundu.

Manisa'da duyarlı kahveciden aşı uyarısı
İHA

29.07.2021, 13:05

Duyarlı kahvehane işletmecisi Engin Türkol, kendisinin iki kez Covid-19 aşısı olduğunu, işyerine gelen müşterilerini de sürekli aşı olmaları konusunda uyardığını belirterek, "Korona virüs vakaları çıktığından bu yana kahvehaneler 1,5 yıldan bu yana kapalı kaldı.

İnanın işyerime gelen müşterilerimin adını bile unuttum. Yeniden izin verildi çok şükür işyerlerimizi açtık. Ne güzel ama vatandaşlarımızda Covid-19 aşılarını mutlaka olsunlar. Bu nedenle işyerime gelenleri uyarmak için, aşı olmaları, sosyal mesafeyi uymaları, maske takmalarını belirten levhaları işyerimin pencere camlarını astım. Ne olur, mutlaka aşılarınızı olun rahata kavuşalım." dedi.

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