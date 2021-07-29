MANİSA'NIN Köprübaşı ilçesi Borlu Mahallesi'nde önceki akşam saat 20.10 sıralarında jandarma ekiplerince Höyük mevkiinde Devlet Su İşleri'ne ait dere yatağında yapılan kontrollerde A.T'nin (58) mısır tarlası içerisinde bin 205 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken A.T. gözaltına alındı.
■ SERKAN ÖZCAN
Mısır tarlasına kenevir ekmiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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