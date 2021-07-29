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Haberler Manisa Mısır tarlasına kenevir ekmiş

Mısır tarlasına kenevir ekmiş

Mısır tarlasına kenevir ekmiş

29.7.2021

MANİSA'NIN Köprübaşı ilçesi Borlu Mahallesi'nde önceki akşam saat 20.10 sıralarında jandarma ekiplerince Höyük mevkiinde Devlet Su İşleri'ne ait dere yatağında yapılan kontrollerde A.T'nin (58) mısır tarlası içerisinde bin 205 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken A.T. gözaltına alındı.

■ SERKAN ÖZCAN

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