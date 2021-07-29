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Haberler Manisa Rögar kapağı işçi servisine kaza yaptırdı: 7 yaralı

Rögar kapağı işçi servisine kaza yaptırdı: 7 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir işçi servisinin sürücüsü, rögar kapağı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Kazada serviste bulunan işçilerden 7’si yaralandı.

Rögar kapağı işçi servisine kaza yaptırdı: 7 yaralı
İHA

29.07.2021, 13:34

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Mustafa Kemal Mahallesi 2. Çam Sokak üzerinde H.S. yönetimdeki işçi servisi yerinden çıkan rögar kapağına çarparak kaza yaptı.

Kazada yaralan 7 işçi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçilerin durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin kazayla ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.

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