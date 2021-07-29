Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Mustafa Kemal Mahallesi 2. Çam Sokak üzerinde H.S. yönetimdeki işçi servisi yerinden çıkan rögar kapağına çarparak kaza yaptı.
Kazada yaralan 7 işçi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçilerin durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin kazayla ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.
Rögar kapağı işçi servisine kaza yaptırdı: 7 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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