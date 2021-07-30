Açık rögar kapağı kazaya sebebiyet verdi: 7 yaralı

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 2. Çam Sokak üzerinde H.S. yönetimdeki işçi servisi, yol üzerinde yerinden çıkan rögar kapağına çarparak kaza yaptı. Kazada yaralan 7 işçi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerin durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin kazayla ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.

■ İLKER UYAR