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Haberler Manisa Açık rögar kapağı kazaya sebebiyet verdi: 7 yaralı

Açık rögar kapağı kazaya sebebiyet verdi: 7 yaralı

Açık rögar kapağı kazaya sebebiyet verdi: 7 yaralı

30.7.2021

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 2. Çam Sokak üzerinde H.S. yönetimdeki işçi servisi, yol üzerinde yerinden çıkan rögar kapağına çarparak kaza yaptı. Kazada yaralan 7 işçi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerin durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin kazayla ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.

■ İLKER UYAR

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