MANİSA'NIN Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 2. Çam Sokak üzerinde H.S. yönetimdeki işçi servisi, yol üzerinde yerinden çıkan rögar kapağına çarparak kaza yaptı. Kazada yaralan 7 işçi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerin durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin kazayla ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.
■ İLKER UYAR
Açık rögar kapağı kazaya sebebiyet verdi: 7 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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