Yüzbinlerce pullu sazan yavrusu göl ve göletlere bırakıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ürkmez Su Ürünleri Üretme İstasyonundan temin edilen yavru sazanlar, il genelindeki toplam 28 baraj gölü, göl ve gölete bırakıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, yaptığı açıklamada, su ürünleri ile kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi"nin yürütüldüğünü hatırlattı.

Öztürk, ülke genelinde balıkçılığın sürdürülebilirliğinin ancak kurallara bağlı avcılıkla mümkün olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 santimetreden küçük sazan balıklarının avlanmaması, av aracı, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması büyük önem arz etmektedir. Önümüzdeki yıllarda da bakanlığımız tesislerince üretilen balık yavrularının su kaynaklarımıza bırakılması sağlanacaktır. Balıklandırma çalışmamızın ilimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."