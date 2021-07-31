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Haberler Manisa Freni boşalan TIR şarampole uçtu

Freni boşalan TIR şarampole uçtu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde freni boşalan TIR şarampole uçtu. Kazada TIR sürücüsü ağır yaralandı.

Freni boşalan TIR şarampole uçtu
İHA

31.07.2021, 23:27

Kaza, ilçeye bağlı Ziyanlar Mahallesi mevkiinde TIR'ın bir anda frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu. Kazada sürücü M.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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