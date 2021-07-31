Freni boşalan TIR şarampole uçtu

Kaza, ilçeye bağlı Ziyanlar Mahallesi mevkiinde TIR'ın bir anda frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu. Kazada sürücü M.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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