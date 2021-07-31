  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Katil mahkemede timsah gözyaşı döktü

Katil mahkemede timsah gözyaşı döktü

Katil mahkemede timsah gözyaşı döktü

31.7.2021

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Canan Çeviren'i tabancayla vurarak öldüren Ferhat İnne, hakim karşısına çıktı.

Savunmasını yaparken ağlamaya başlayan tutuklu sanık, "Çok pişmanım, bir hata yaptım. Ölsün istemedim. Benim yeşil pasaportum var. Tasarlasam olaydan iki saat sonra ülkeyi terk ederdim" diyerek kendini savundu.

Öldürülen Canan Çeviren'in kız kardeşi Serpil Çınar ise, "Sen ablamı yaktın, sen de içerde yan" diyerek feryat etti. Talihsiz kadının avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı da etkin pişmanlık ya da iyi hal indirimi görmek istemediklerini ifade etti.

■ NERMİN UÇTU

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Katil mahkemede timsah gözyaşı döktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.