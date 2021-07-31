Katil mahkemede timsah gözyaşı döktü

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Canan Çeviren'i tabancayla vurarak öldüren Ferhat İnne, hakim karşısına çıktı.

Savunmasını yaparken ağlamaya başlayan tutuklu sanık, "Çok pişmanım, bir hata yaptım. Ölsün istemedim. Benim yeşil pasaportum var. Tasarlasam olaydan iki saat sonra ülkeyi terk ederdim" diyerek kendini savundu.

Öldürülen Canan Çeviren'in kız kardeşi Serpil Çınar ise, "Sen ablamı yaktın, sen de içerde yan" diyerek feryat etti. Talihsiz kadının avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı da etkin pişmanlık ya da iyi hal indirimi görmek istemediklerini ifade etti.

■ NERMİN UÇTU