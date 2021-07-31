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Haberler Manisa Tartıştığı çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü

Tartıştığı çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü

Tartıştığı çocukluk arkadaşını sırtından vurup öldürdü

31.7.2021

MANİSA'NIN Soma ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ş. ile çocukluk arkadaşı Doğukan Kahraman arasında sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa Ş, belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşı Doğukan Kahraman'ı sırtından vurdu.

Şüpheli kaçarken, Kahraman ise ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri Mustafa Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.

■ SERKAN ÖZCAN

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