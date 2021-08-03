  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Şarampole devrilen otomobildeki çifti ölüm ayırdı

Şarampole devrilen otomobildeki çifti ölüm ayırdı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü 67 yaşındaki Hafi Özyurtdaş hayatını kaybetti, eşi Şengül Özyurtdaş ise yaralandı.

Şarampole devrilen otomobildeki çifti ölüm ayırdı
DHA

03.08.2021, 22:43

Kaza, akşam saatlerinde Gölmarmara- Salihli karayolu Tekelioğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Gölmarmara yönünden Salihli istikametine gitmekte olan Hafi Özyurtdaş yönetimindeki 34 UG 030 plakalı otomobil, Tekelioğlu Mahallesi kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Hafi Özyurtdaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan eşi Şengül Özyurtdaş (52) ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Şengül Özyurtdaş'ın hastanede tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şarampole devrilen otomobildeki çifti ölüm ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.