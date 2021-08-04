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Haberler Manisa Kırkağaç'a 4’üncü atık su arıtma tesisi geliyor

Kırkağaç'a 4’üncü atık su arıtma tesisi geliyor

Kırkağaç'a 4’üncü atık su arıtma tesisi geliyor

4.8.2021

DAHA yaşanılabilir bir Manisa ve gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için atıksu arıtma tesisleri yatırımlarına önem veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç ilçe merkezi, Karakurt ve Gelenbe mahallelerindeki atıksu arıtma tesislerinin ardından ilçedeki 4'üncü tesisin İlyaslar mahallesine kazandırılacağını müjdeledi.

Ergün, yapılması planlanan atıksu arıtma tesisinin ihalesinin 24 Ağustos tarihinde yapılacağını ifade etti.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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