Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11284 m2 bağ icradan satışa sunundu. Manisa İl, Turgutlu İlçe, 637 Parsel, ÇAMPINAR Mahalle/Köy, bayramşah Mevkii, Tarla vasıflı Tam hisseli taşınmaz.Taşınmaz en yakın yerleşim birimi olan Çampınar mahallesine kuş uçumu 1.340 metre mesafededir.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak bağla ilgili tüm bilgiler yer almaktadır.
Manisa Turgutlu'da icradan satılık bağ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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