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Haberler Manisa Şanlıurfalı kızlar, Manisa Ovası’nda hasat yapıyor

Şanlıurfalı kızlar, Manisa Ovası’nda hasat yapıyor

Şanlıurfalı kızlar, Manisa Ovası’nda hasat yapıyor

4.8.2021

Türkiye'nin en verimli ovalarından Manisa Ovası'nda sofraların vazgeçilmezi olan domates hasadı başladı. Şanlıurfa'dan aileleriyle birlikte Manisa'ya gelen genç kızlar da okul masraflarını çıkarmak için ovada ter döküyorlar.

Şehzadeler'e bağlı Hacıhaliller mahallesinde mevsimlik işçiler tarafından toplanan domatesler salça fabrikasına gönderiliyor. Buradan alınan ürünler yurtiçinde ve yurtdışına satılıyor.

OKULLARIMIZ AÇILSIN
Şanlıurfa'dan gelerek domates tarlasında çalışan lise son sınıf öğrencisi Dilek Kırgıl, üniversite sınavına gireceğini belirterek, imkanları yetersiz olduğu için tarlada çalıştığını söyledi. Kırgıl, "1.5 ay önce Şanlıurfa'dan geldik. Saat 4.30'da uyanıp tarlaya geliyoruz. Çok zor bir iş. Aynı zamanda okuyorum. Okullarımız bir an önce açılsın ki, ülkemizi gururlandıracak başarılar kazanalım" şeklinde konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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