62 ülkeye ihracat ediliyor! Dünyaca ünlü Sultani üzümde hasat başladı

Manisa'da yetişen ve dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde 2021 yılı hasat ve ihracat sezonu başladı. Ege İhracatçılar Birliği tarafından 5 Ağustos tarihinde kesimine, 6 Ağustos 2021 günü ihracatına izin verilen Sultani üzümde ilk hasat yapıldı. İhracatta ilk hasadın yapıldığı Alaşehir ve çevresinde üzümler bağlardan özenle kesilip, işletmelerde paketlendikten sonra tırlara yüklenerek, yola çıkacak.

Geçtiğimiz 2020 yılında 172 bin 600 ton sofralık çekirdeksiz Sultani üzüm ihracatı yapılırken, Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden 17 bin 619 tır ihracat için çıkış aldı. Öte yandan sadece Alaşehir'den 86 değişik ülkeye 332 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapılırken, yapılan ihracatla yaklaşık 600 milyon dolarlık gelir elde edildiği öğrenildi. Bu yıl 250 bin ton sofralık yaş üzüm ihracatı hedeflenirken, yıllık bazda ihracat gelirinin de artması bekleniyor.





Üzüm üreticisi Yetiş Çiğdem, "İhracat sezonumuz başladı. Alaşehir'imize hayırlı olsun, mutluyuz. Sezonumuz iyi gidiyor. Fiatlarımız da iyi. İnşallah sezonumuzu başladığımız gibi bitiririz, çiftçimizin ve devletimizin yüzü güler" dedi.







HEDEF 250 BİN TON İHRACAT

Alaşehir'in Kasaplı Mahallesi'nde üzüm hasadı yapılan üzüm bağını ve çalışanları ziyaret eden Alaşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım, "İhracat için kesim tarihi olan ilk gündeyiz. Yarın ihracat edilecek üzümlerin kesimini yapıyoruz. Bu yıl ürünümüz geçen yıla göre daha kaliteli, bunun sebebi havaların sıcak gitmesi. Bugün hasadı yapacağız, bu ürünler paketlenip, soğuk hava deposunda hazırlanacak, yarın dünyanın çeşitli ülkelerine gönderilecek. Rusya, Avrupa ülkelerine ve bir miktar da Uzakdoğu ülkelerine gönderilecek. İnşallah ülkemiz için iyi bir ihracat yılı olur. Geçen sene 172 bin ton üzüm paketleyip gönderdik. İnşallah bu yıl hedefimiz 250 bin ton. Burada kesmiş olduğumuz üzümler 62 ülkeye ihraç edilmekte" diye konuştu.





"REKOLTE GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE BİRAZ DÜŞÜK"

Üzüm hasadına katılan Alaşehir Ticaret Borsası Ziraat Mühendisi Süleyman Yüksel ise şunları söyledi: "Sultani üzüm kesimi yapıyoruz. Bu yıl iklimsel verilerden kaynaklanan aşırı sıcaklardan dolayı çiftçilerimiz mahsullerini koruyabilmek için, aşırı miktarda sulamaya bağlı olarak ta elektrik maliyetlerinde artışlar gözlemlendi. Rekoltemiz geçen yıla oranla biraz düşük. Bağlarımızdaki kalite güzel, inşallah çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alırlar."



Bugün başlanan üzüm hasadının ardından çekirdeksiz Sultani üzümlerde ilk ihracat tırları 6 Ağustos Cuma Günü Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden hareket ederek Avrupa ve Rusya sofralarını tatlandıracak.