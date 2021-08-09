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Haberler Manisa Genç futbolcu ölüme 40 gün direnebildi

Genç futbolcu ölüme 40 gün direnebildi

Genç futbolcu ölüme 40 gün direnebildi

9.8.2021

MANİSA'DA amatör küme ekibi NK Karavan Ahmetli Belediyespor forması giyen Semih Akyar (22), geçirdiği trafik kazasının ardından 40 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Sart mahallesi yakınlarında motosiklet kazası geçiren ve ağır yaralanan Akyar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne sevk edildi. 40 gündür yoğun bakımda tedavisi süren genç futbolcu, dün hayata gözlerini kapadı. Semih'in ölümü, ailesini, yakınlarını ve spor camiasını kahretti. Genç futbolcunun naaşı Sart mahallesinde defnedildi.

■ EMRE SAÇLI

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