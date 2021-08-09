  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da hareket halinde TIR'a ateş eden şüpheliler yakalandı

Manisa'da hareket halinde TIR'a ateş eden şüpheliler yakalandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde geçtiğimiz günlerde hareket halindeki bir TIR'a otomobil içinden ateş açılması sonucu yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, Saruhanlı ilçesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'da hareket halinde TIR'a ateş eden şüpheliler yakalandı
İHA

09.08.2021, 22:29 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021, 22:32

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, ilçede meydana gelen 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçu' faillerinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışma neticesinde, Sarıgöl- Denizli-Alaşehir karayolu üzerinde S.H. isimli şahsın idaresindeki TIR'a seyahat halinde iken başka araç içerisinden silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak yapılan araştırma ve çalışma sonucunda; şahısların kimliklerinin A.G. ve İ.G. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak yapılan takipli çalışmada, şahısların araçla birlikte Saruhanlı ilçesinde ikamet ettiklerinin tespit edilmesi sonucu yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar araçlarıyla birlikte Saruhanlı ilçesinde yakalanarak, ikamet ve araçlarında arama yapıldı.

A.G. ve İ.G. isimli şahıslar ekiplerce Sarıgöl'e getirilerek gözaltına alındı. Şahıslar, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.G. ise tutuklanarak Alaşehir Kapalı Ceza İnfaz Kuruma teslim edildi. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da hareket halinde TIR'a ateş eden şüpheliler yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.