Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, ilçede meydana gelen 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçu' faillerinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışma neticesinde, Sarıgöl- Denizli-Alaşehir karayolu üzerinde S.H. isimli şahsın idaresindeki TIR'a seyahat halinde iken başka araç içerisinden silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak yapılan araştırma ve çalışma sonucunda; şahısların kimliklerinin A.G. ve İ.G. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak yapılan takipli çalışmada, şahısların araçla birlikte Saruhanlı ilçesinde ikamet ettiklerinin tespit edilmesi sonucu yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar araçlarıyla birlikte Saruhanlı ilçesinde yakalanarak, ikamet ve araçlarında arama yapıldı.
A.G. ve İ.G. isimli şahıslar ekiplerce Sarıgöl'e getirilerek gözaltına alındı. Şahıslar, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.G. ise tutuklanarak Alaşehir Kapalı Ceza İnfaz Kuruma teslim edildi. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
A.G. ve İ.G. isimli şahıslar ekiplerce Sarıgöl'e getirilerek gözaltına alındı. Şahıslar, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.G. ise tutuklanarak Alaşehir Kapalı Ceza İnfaz Kuruma teslim edildi. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Manisa'da hareket halinde TIR'a ateş eden şüpheliler yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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