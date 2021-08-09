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Manisa’da yolcu treni motosiklete çarptı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu treninin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza ile çalışma başlatılırken, motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Manisa’da yolcu treni motosiklete çarptı
İHA

09.08.2021, 14:38

Kaza, Salihli Kurtuluş Mahallesi Fevzipaşa Üst Caddesi hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir istikametinden, İzmir istikameti yönüne giden TCDD ait 32606 Sefer Sayılı Uşak İzmir Bölgesel Ekspresi Treni, Fevzipaşa alt yoldan Fevzipaşa üst yola geçmek isteyen Ali A.(24) yönetimindeki 45 ZC 3246 plakalı motosiklete çarptı. Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet hurdaya dönerken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali A. İse sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile çalışma başlatılırken, motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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