Bir günde 38 bin 191 aşıyla Manisa'da rekor kırıldı

MANİSA Sağlık İl Müdürlüğü, koronavirüsle mücadelede en etkin yol olan aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Manisa'da pandeminin başladığı andan itibaren büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanların gayretli mücadelesiyle 9 Ağustos'ta il genelinde 38 bin 191 aşı yapılarak rekor kırıldı. Bu performans Manisa'da bir günde en fazla aşı vurulan gün olarak tarihe geçti. Manisa'da daha önceki rekor 17 Haziran tarihinde 32 bin 971 bin doz aşıyla kırılmıştı.

Manisa Sağlık İl Müdürü Dr. Emre Erkuş, Manisa'nın günlük olarak aşırda kırdığı rekoru sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Erkuş yaptığı açıklamada, "Rekor tazeledik. 9 Ağustos tarihinde Kovid-19 aşı performansında 38 bin 191 aşı ili ilimizin en iyi günüydü. Sağlık çalışanlarımız, büyük emek ve özveri gösterdiler. Birlikte pandeminin üstesinden geleceğiz. Aşı sırası gelenler haydi aşıya" dedi. Manisa'da 10 Ağustos saat 14.00 itibariyle 1 milyon 516 binden fazla doz aşı yapıldı. 1. doz aşı olan kişi sayısı 818 bini geçerken, 2. doz uygulanan kişi sayısı 583 bini geçti.

■ CÜNEYT HASÇELİK