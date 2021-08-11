Kazı yapan iki işçi göçük altında kaldı

MANİSA Gördes'e bağlı Köseler mahallesinde arazide su kazısı yaparken göçük altında kalan 2 kişi olay yerinde öldü. Bayalan mevkiindeki tarım arazisinde kepçe yardımıyla arazide su kazısı yapan Yaşar Dikmen (62) ile Mustafa Dilcan (70) göçük nedeniyle toprak altında kaldı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yapılan çalışma sonucunda göçük altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Acı olayı duyar duymaz göçüğün yaşandığı bölgeye gelen Dilcan ve Dikmen'in yakınları sinir krizi geçirdi.

■ EMRE SAÇLI