  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Kazı yapan iki işçi göçük altında kaldı

Kazı yapan iki işçi göçük altında kaldı

Kazı yapan iki işçi göçük altında kaldı

11.8.2021

MANİSA Gördes'e bağlı Köseler mahallesinde arazide su kazısı yaparken göçük altında kalan 2 kişi olay yerinde öldü. Bayalan mevkiindeki tarım arazisinde kepçe yardımıyla arazide su kazısı yapan Yaşar Dikmen (62) ile Mustafa Dilcan (70) göçük nedeniyle toprak altında kaldı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yapılan çalışma sonucunda göçük altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Acı olayı duyar duymaz göçüğün yaşandığı bölgeye gelen Dilcan ve Dikmen'in yakınları sinir krizi geçirdi.

■ EMRE SAÇLI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kazı yapan iki işçi göçük altında kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.