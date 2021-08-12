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Haberler Manisa Husumetlisini kahvede görünce gözünü kırpmadan vurdu

Husumetlisini kahvede görünce gözünü kırpmadan vurdu

Manisa’nın Salihli ilçesinde 70 yaşındaki bir kişi, önceden aralarında husumet bulunan aynı yaştaki başka bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı, saklandığı yerde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Husumetlisini kahvede görünce gözünü kırpmadan vurdu
İHA

12.08.2021, 17:58

Olay Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Beylikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Medeni H. (70) aralarında husumetli olduğu Ali Onuk'u (70) kahvehane de oturduğunu görünce yanında taşıdığı tabanca ile 3 el karın bölgesine ateş ederek ağır yaraladı. Ali Onuk kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli M.H. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli'de özel bir hastaneye kaldırılan Ali Onuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Husumetli olduğu kişiyi tabancayla vurarak olay yerinden kaçan H.'nu yakalamak için çalışma başlatan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi saklandığı yerde suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

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