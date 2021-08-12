MANİSA Salihli'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Kaza, Salihli-Köprübaşı Karayolu Taytan mahallesi, Bezirganlı mevkiinde meydana geldi. Salihli'den, Köprübaşı'na giden Halil Acar (34) yönetimindeki 45 RG 548 plakalı otomobil ile karşıdan gelen A.B. (44) idaresindeki 45 AB 002 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Ayşe Toy (42) olay yerinde hayatını kaybetti. 2 sürücü ile bir yolcu ise yaralandı.
■ EMRE SAÇLI
İki aracın çarpıştığı kazada 1 ölü 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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