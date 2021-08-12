Manisa Akhisar'da 312 m2 arsa mahkemeden satılıktır(çoklu satış)! Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri ilanda belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Manisa'da mahkemeden satılık arsa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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